Мир Обострение на Корейском полуострове: Пхеньян направил армию к границе

2020-06-19 14:46 222

Северная Корея направила своих военных на посты в демилитаризованной зоне и предупредила об усилении своего военного присутствия в приграничных районах.

Как сообщает Yonhap, в Северной Корее около 150 таких постов, и некоторые из них были освобождены в соответствии с межкорейским пактом о снижении напряженности, подписанным 19 сентября 2018 года.

Местные СМИ также сообщают, что около 100 северокорейских солдат были замечены в комплексе Кэсонг после того, как там был взорван офис связей с Южной Кореей.

Ранее северокорейские военные угрожали направить войска в ныне закрытый комплекс Кэсонг, а также в туристическую зону горы Кымган на восточном побережье.

Вместе с тем, представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ким Чен Рак предупредил, что КНДР "заплатит цену", если начнет провокационные военные действия против Сеула.

Напомним, ранее Северная Корея выполнила озвученную сестрой Ким Чен Ына угрозу и заявила о разрыве всех государственных связей с Южной Кореей.

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