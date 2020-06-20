Коронавирус Ужесточение карантина в Украине, у Зеленского сделали срочное заявление: "Через 10 дней..."

2020-06-20 13:30 357

Не исключено, что скоро в Украине ужесточат карантин на фоне второй волны эпидемии

Эту информацию в эфире украинского телеканала заявил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

По его словам, рост количества зараженных говорит о том, что властям через несколько дней прийдется пойти на непопулярный шаг относительно ограничительных мер.

Как заявил Тимошенко, если ситуация с зараженными будет усугубляться, то уже скоро в Украине могут вновь ввести жесткий карантин.

«Если мы сейчас не приостановим эту ситуацию, может быть через 10 дней совсем другая ситуация. А мы не хотим снова вводить карантин, который был у нас. Призываем сейчас максимально придерживаться всех условий карантина. Никто же не хочет, чтобы лета не было через 10 дней. Поэтому надо носить маски, дезинфицировать руки и придерживаться других условий, требующих заведения», — подчеркнул он в эфире телеканала.

Подытоживая, Кирилл Тимошенко добавил, что новый карантин нанесет серьезный удар по экономике страны.

«Мы не хотели бы снова усиливать карантин, потому что это удар и по экономике и по людям, но такая мера не исключается», — резюмировал замглавы ОП.

Ранее мы рассказывали, что украинцев предупредили о новой волне китайского вируса. По словам премьера Дениса Шмыгаля, в стране зафиксировали новый всплеск заболеваемости из-за того, что многие украинцы перестали соблюдать ограничения с ослаблением карантина. Медки выявили более тысячи заболевших.

"В Украине, к сожалению, очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом. Очень большое количество людей перестало придерживаться карантинных правил, решили, что коронавирус исчез, шансов заболеть нет. И мы получили результат. Сегодня около тысячи больных, подтвержденных ПЦР-тестированием", – заявил глава правительства.

Глава Кабмина также сообщил об ужесточении контроля за соблюдением ограничений. Так руководство Минздрава вместе главным санврачом Виктором Ляшко отправится с инспекцией по регионам, а полиция и Госпотребслужба обязана внимательнее следить за мерами безопасности.

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