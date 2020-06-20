Украина Пенсии в Украине будут менять ежегодно, Минфин сделал важное заявление: как изменятся выплаты

2020-06-20 11:30 957
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В Министерстве финансов хотят закладывать бюджетные деньги на ежегодную индексацию пенсий.

Такое заявление во время выступления в парламенте сделал министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, индексация пенсий, которая была проведена в апреле 2020 года, будет проводиться ежегодно.

Отмечается, что Кабмин внес в изменения бюджета деньги на апрельскую индексацию пенсий. В правительстве планируют предусматривать деньги на индексацию пенсионных выплат ежегодно.

Напомним, что в мае 2020 года украинские пенсии были проиндексованы на 11%. Также в апреле-мае государство выплатило по 1000 гривен пенсионерам, чьи выплаты не превышают 5 тысяч гривен. Кроме этого, с апреля все украинские пенсионеры, которые достигли 80 лет, получают ежемесячную надбавку к пенсии в размере до 500 гривен. Это касается тех пенсионеров, чья пенсия ниже 9205 гривен.

Отметим, что зимой в Минсоцполитики подсчитали, что около 80% украинских пенсионеров получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума.

Ранее мы писали, что Верховная Рада приняла закон, который предусматривает регулярную индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме. Эту индексацию будут проводить ежегодно.

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