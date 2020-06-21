Украина Украинским пенсионерам объяснили новые требования по стажу

2020-06-21 14:00 471

В Украине в апреле 2021 года пройдет повышение пенсионного возраста для женщин, а с 2022 года для выхода на пенсию необходимо будет иметь 29 лет трудового стажа.

Об этом сообщает "Обозреватель".

В следующем апреле пенсионный возраст для женщин повысят с 59,5 до 60 лет. Это будет последним этапом пересмотра возрастного показателя для выхода на пенсию, вследствие которого мужчины и женщины сравняются в правах.

Поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин началось еще в 2011 году.

Ужесточат требования и по трудовому стажу.

Сейчас право на получение пенсии в 60 лет имеют люди со стажем 27 лет. А в 2021 году его смогут получить люди, у которых 28 официально отработанных лет. В 2028 году необходимый стаж будет достигать 35 лет.

Для выхода на пенсию в 63 года сейчас необходимо иметь трудовой стаж от 17 до 27 лет. А в 2028 году (на последнем этапе повышения) стаж должен составлять от 25 до 35 лет.

В 2020 году тем, у кого трудового стажа менее 17 лет, придется выйти на пенсию в 65 лет. В 2028 году пенсионные выплаты в том же возрасте будут получать люди со стажем до 25 лет.

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