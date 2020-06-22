Мир В Гааге начали рассматривать дело о сбитом на Донбассе рейсе MH-17

2020-06-22 12:16 333
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В окружном суде Гааги 22 июня возобновятся слушания по делу о сбитом над Донбассом Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшем рейс МН17.

Как сообщает Интерфакс, на предыдущих заседаниях, которые прошли с 8 по 10 июня, стороны информировали суд о проделанной работе и собранной информации.

Сегодня продолжится подготовка к началу рассмотрения дела по существу. Само рассмотрение дела о сбитом самолете рейса MH-17 суд в Гааге может начать осенью.

"Сторона обвинения хотела бы, чтобы рассмотрение дела по существу стартовало осенью − в октябре или ноябре", − заявили в нидерландской прокуратуре.

Основное внимание на заседании будет приковано к защите Олега Пулатова, которая предоставит ответы на ряд вопросов суда и прокуратуры. Процесс над тремя другими обвиняемыми − Игорем Гиркиным, Сергеем Дубинским и Леонидом Харченко проходит заочно. 

На данном этапе суд заслушает требования защиты. Далее соответствующие документы приобщат к делу, и сможет перейти к рассмотрению дела по существу. 

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