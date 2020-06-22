Украина Из-за взрыва на Позняках 18-летняя киевлянка потеряла всю семью

2020-06-22 16:30 147
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Целая семья погибла в результате взрыва, который прогремел в воскресенье, 21 июня, в столичной многоэтажке на Позняках на улице Крушельницкой. В живых осталась только 18-летняя девушка Настя, потерявшая отца, мать и брата. Об этом в соцсети написал родственник этой семьи Роман Савчук.

"Никогда не допускал мысли, что буду писать такие посты... Друзья, в нашей семье произошла огромная трагедия. Всех облетела новость о взорвавшемся доме на Саломеи Крушельницкой. Погибла моя родная сестра Инна, племянник Женя и ее супруг Вова. Племянница Настя чудом осталась жива и осталась сиротой. Слов, чтобы описать это горе, я не могу подобрать. Ребята, если у кого-то будет желание помочь материально, будем благодарны", - написал Савчук.

Как выяснилось, в момент взрыва Настя находилась в ванной, передает "Сегодня".

"Настя в это время была в ванной и говорит, что когда прозвучал взрыв, на нее упал потолок, но она присела под ванну, получается. И она сама выбежала на улицу и спустилась по лестнице. Говорит, когда убегала, слышала, как мама кричала о помощи и брат кричал: "Папа, помоги!" - рассказал Роман Савчук.

По его словам, девушка отделалась царапинами после обвала потолка.

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