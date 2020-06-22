Без праздников и дополнительных выходных: украинцам в июле придется работать еще больше дней

Второй месяц лета не принесет украинцам дополнительные выходные
Украинцам не следует расслабляться, поскольку в июле будет наибольшее количество рабочих дней по отношению к выходным.
Дополнительных праздников или выходных во втором месяце лета нет, а дни в календаре расположились так, что в основном украинцам придется работать в самое жаркое время в году.
В частности, в июле украинцы будут работать 23 дня, а отдыхать - лишь восемь. Выходными будут следующие числа: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 июля.
Но в июле украинцев ожидает несколько крупных праздников: 7 июля - когда самые отчаянные отправятся на поиски мифического цвета папоротника. 12 июля страна отметит День Петра и Павла, а 28 числа - День Крещения Руси.
Ранее мы рассказывали, сколько украинцы получат дополнительных выходных благодаря Дню Конституции.
Этот день считается официальным выходным днем в нашей стране.
В 2020 году 28 июня выпадает на воскресенье и согласно украинскому законодательству, следующий рабочий день после официального праздника автоматически становится выходным днем.