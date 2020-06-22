Украина НБУ установил новые правила, кто не сможет получить деньги в банке: "Если клиент имеет..."

2020-06-22 21:00 1479
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Обновлен список критериев, по которым сотрудники банка могут отказать клиентам в обслуживании. В частности, под подозрением окажутся слишком нервные граждане

Национальный банк Украины своим постановлении №65 разрешил финучреждениям не проводить операции по ряду признаков. Такой риск-ориентированный подход должен отсечь легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

НБУ опубликовал новое положение об осуществлении банками финансового мониторинга со следующими индикаторами подозрительности:

- клиент не может понятно объяснить, в чем заключается его деловая деятельность;

- не предоставляет информацию, нужную для надлежащей проверки (или неполную);

- если клиент имеет большое количество счетов или платежных карточек, потребность в которых не является понятной или не отвечает его бизнес-потребностям;

- клиент нервничает без видимых причин или проявляет нетипичное поведение;

- клиент отменяет проведение запланированной финансовой операции после того, как банк спросил у него соответствующие подтверждающие документы или разъяснения и т.д.

Ранее мы сообщали, возмущенный клиент ПриватБанка пожаловался на сайте Минфина, что ему без предупреждения отключили популярные услуги, а именно "Оплата частями" и "Оплата в рассрочку".  Кроме того, банк обнулил кредитный лимит.

"На днях мне ПриватБанк обнулил кредитный лимит без моего ведома, и лишил меня услуг! На карте было 15140 гривен, ровно столько был установлен лимит, и я недавно только положил все до копейки...", - рассказал клиент.

В банке ответили на жалобу, не объяснив причин: "Так как лимиты регулярно пересматриваются и анализируются, при использовании карты, как личной, Вы можете в любой момент получить смс от Банка, где будет указано, что кредитный лимит увеличен и Вы сможете им воспользоваться".

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Доллар и евро в Украине подешевели - курс валют на сегодня

2020-06-22 11:42 570

Украинским пенсионерам объяснили новые требования по стажу

2020-06-21 14:00 3555

Надвигаются новые ливни и грозы: синоптики предупредили украинцев о непогоде

2020-06-20 12:30 4449

Официальный и реальный курс валют на 19 июня - почем доллар и евро

2020-06-19 13:15 1389

Еще новости в разделе "Украина"

Появилось видео момента взрыва в 10-этажке на Позняках

2020-06-22 21:30 366

НБУ установил новые правила, кто не сможет получить деньги в банке: "Если клиент имеет..."

2020-06-22 21:00 1479

Украинцам снова снизили цену на газ

2020-06-22 19:30 390

Киев принял важное решение по жилью для пострадавших от взрыва в многоэтажке

2020-06-22 18:00 630
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Появилось видео момента взрыва в 10-этажке на Позняках 2020-06-22 21:30 366
НБУ установил новые правила, кто не сможет получить деньги в банке: "Если клиент имеет..." 2020-06-22 21:00 1479
Украинцам снова снизили цену на газ 2020-06-22 19:30 390
Киев принял важное решение по жилью для пострадавших от взрыва в многоэтажке 2020-06-22 18:00 630

Лента

22:00 В Волынской области решили усилить карантин
21:30 Появилось видео момента взрыва в 10-этажке на Позняках
21:00 НБУ установил новые правила, кто не сможет получить деньги в банке: "Если клиент имеет..."
20:30 Без праздников и дополнительных выходных: украинцам в июле придется работать еще больше дней
20:00 Украина не планирует возобновлять транспортное сообщение с Россией - МИД
19:30 Украинцам снова снизили цену на газ
19:00 МИД: Украина откажется от большинства договоров с РФ
18:50 Адвоката Татьяну Гавриш обвиняют в нарушении норм профессиональной этики и законодательства
18:30 В Минсоцполитики рассказали, какова вероятность заражения COVID-19 в маске и без
18:00 Киев принял важное решение по жилью для пострадавших от взрыва в многоэтажке