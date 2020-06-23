Украина В деле против копов Кагарлыка превышение власти заменили на групповое изнасилование

2020-06-23 10:39 267
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Следствие изменило квалификацию преступления по делу полицейских из Кагарлыка - Сергея Сулимы и Николая Кузива. Сейчас их подозревают в изнасиловании группой лиц и в истязании по предварительному сговору группой лиц.  

"365 статью переквалифицировали на 127-ю. Переквалифицировали на более точную норму, которая отражает объективную и субъективную стороны уголовного преступления", - отметил прокурор по делу Валерий Смирнов, передает Громадське.

Он уточнил, что превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа исчезло из квалификации.

По делу назначили около девяти экспертиз. Несколько экспертиз уже завершили, но большинство еще проводят.

Ранее против сотрудников райотдела полиции в Кагарлыке Киевской области, подозреваемых в пытках женщины, Офис генпрокурора открыл новые дела, штат Кагарлыкского отдела полиции был сокращен полностью.

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