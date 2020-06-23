Мир В РФ арестовали начальника райотдела полиции за сотрудничество с СБУ

2020-06-23 10:14 405
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В России начальника районного отдела МВД по Курской области Дмитрия Борзенкова задержали по подозрению в госизмене – «за сотрудничество с СБУ».

По мнению разведки, Борзенков  был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБУ и по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну.

Задержанный Борзенков Дмитрий Александрович, 1981 года рождения, является начальником районного отдела Управления МВД по Курской области, подполковником полиции.

Статья о госизмене предполагает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

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