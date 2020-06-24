Украина Украина получила закупленные в США новейшие ракетные комплексы Javelin

2020-06-24 15:11 141
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В Украину поступила партия противотанковых ракет комплекса (ПТРК) Javelin и вспомогательного оборудования на общую сумму более $27 млн, сообщает пресс-служба Минобороны.

Это первая партия груза в рамках пилотного проекта по программе правительства США "Международные военные продажи". Контракт был подписан в декабре 2019 года.

Еще 16 июня для нужд ВСУ поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций ПТРК Javelin.

"Проект предусматривает поставку для Вооруженных сил Украины комплекса вооружения, его обслуживания и предоставления сопутствующих услуг по подготовке личного состава для надежной и эффективной эксплуатации противотанковых комплексов на протяжении всего жизненного цикла", – говорится в сообщении.

Поставка остальных товаров военного назначения в соответствии с договоренностями предусмотрена в 2021-2022 годах.

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