Украина Буковель уходит под воду: шокирующее видео стихии

2020-06-24 18:30 198

На украинском горнолыжном курорте Буковель в Ивано-Франковской области мощный паводок привел к сильному затоплению. Видео потопа опубликовали очевидцы в YouTube.

Сильные дожди привели к затоплению множества населенных пунктов на западе Украины, в том числе досталось и курорту Буковель. Там вода вышла из берегов местной реки из-за чего подтопленными оказались улицы и множество коттеджей комплекса.

При это в селе Буковец произошел сдвиг верхнего слоя почвы. В связи с этим пришлось полностью перекрыть дорогу государственного значения Р-24 "Татаров - Каменец-Подольский".

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