Украина Нацбанк установил новые правила обслуживания для клиентов

2020-06-24 19:00 168
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Национальный банк Украины разрешил финучреждениям не проводить операции по ряду признаков.

Об этом говорится в постановлении НБУ №65.

Нацбанк опубликовал обновленный список критериев, по которым сотрудники банка могут отказать клиентам в обслуживании:

- если клиент имеет большое количество счетов или платежных карточек, потребность в которых не является понятной или не отвечает его бизнес-потребностям;

- клиент не может понятно объяснить, в чем заключается его деловая деятельность;

- клиент нервничает без видимых причин или проявляет нетипичное поведение;

- клиент не предоставляет информацию, необходимую для надлежащей проверки (или недостаточную);

- клиент отменяет проведение запланированной финансовой операции после того, как банк у него запросил подтверждающие документы или разъяснения и т.п.

Такой риск-ориентированный подход должен отсечь отмывание доходов, полученных преступным путем.

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