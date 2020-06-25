Украина С 1 июля открываются авиаперелеты из Украины в Турцию

2020-06-25 09:40 261

Президент Украины после беседы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что с 1 июля будут восстановлены некоторые авиарейсы между двумя странами.

"С 1 июля некоторые авиарейсы между Турцией и Украиной будут восстановлены. Согласен с Реджепом Тайипом Эрдоганом, что это даст толчок для восстановления туристической отрасли. Спасибо за гуманитарную помощь. Мы углубляем стратегическое партнерство между Украиной и Турцией на всех направлениях, представляющих общий интерес", - сообщает Зеленский в Twitter.

Ранее посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере заявил, что украинские туристы с июля смогут путешествовать самолетами в Турцию без самоизоляции и тестирования на коронавирус, соблюдая только необходимые требования безопасности.

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