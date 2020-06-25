Украина В Украине изменили правила прописки

2020-06-25 20:30 480
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В Украине с 23 июня вступили в силу изменения в правилах регистрации места проживания.

Об этом сказано в постановлении Кабмина № 481 от 27 мая 2020 года.

Изменения касаются процедуры прописки в ипотечное жилье:

  • Если жилье находится в ипотеке, доверительной собственности как способ обеспечения исполнения обязательств для регистрации места проживания лица, то дополнительно подается письменное согласие соответствующего ипотекодержателя или доверительного собственника.
  • Если место жительства находится в ипотеке, регистрация в нем происходит с письменного разрешения ипотекодержателя.

Так, с сегодняшнего дня, работник органа регистрации, для проверки информации о принадлежности заявителю жилья или нахождении его в ипотеке/доверительной собственности, должен свериться со сведениями Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

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