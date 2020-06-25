В Украине изменили правила прописки

В Украине с 23 июня вступили в силу изменения в правилах регистрации места проживания.
Об этом сказано в постановлении Кабмина № 481 от 27 мая 2020 года.
Изменения касаются процедуры прописки в ипотечное жилье:
Так, с сегодняшнего дня, работник органа регистрации, для проверки информации о принадлежности заявителю жилья или нахождении его в ипотеке/доверительной собственности, должен свериться со сведениями Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.
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