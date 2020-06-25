Украина фото Польша передала Украине 13 фур, груженных защитными масками и дезрастворами

2020-06-26 13:41 156

Польша направила в Украину 134 тонны защитных материалов для противодействия распространению коронавируса.

"Сегодня в Киев прибыло 13 грузовиков, заполненных 134 тоннами груза для поддержки Украины в борьбе с пандемией коронавируса", - говорится в заявлении представительства ЕС в Украине в Twitter.

Польша предложила доставить в Украину защитные маски, дезинфицирующие средства, перчатки и другие материалы через механизм гражданской защиты ЕС.

Напомним, ранее в Украину прибыла вторая партия гуманитарной помощи от правительства Китая. В нее вошли, в частности, маски и тесты для определения коронавируса.

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