Польша направила в Украину 134 тонны защитных материалов для противодействия распространению коронавируса.
"Сегодня в Киев прибыло 13 грузовиков, заполненных 134 тоннами груза для поддержки Украины в борьбе с пандемией коронавируса", - говорится в заявлении представительства ЕС в Украине в Twitter.
Польша предложила доставить в Украину защитные маски, дезинфицирующие средства, перчатки и другие материалы через механизм гражданской защиты ЕС.
Напомним, ранее в Украину прибыла вторая партия гуманитарной помощи от правительства Китая. В нее вошли, в частности, маски и тесты для определения коронавируса.
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