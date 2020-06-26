Украина Игнорирование маски станет дорогим удовольствием - готовится повышение штрафов

2020-06-26 19:34 117
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Кабмин Украины не позволит населению расслабляться и не допустит нового пика заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в интервью изданию "НВ" рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, штрафы за неношение масок в общественных местах и в общественном транспорте будут увеличены. Также штрафы будут увеличены для собственников заведений общественного питания и работников общественного транспорта.

"Июнь и июль мы проживем в карантинных ограничениях. В больших или меньших, но мы от них не откажемся", - сказал Шмыгаль.

По его словам, украинцы привыкли жить в стрессе и в кризисных условиях априори, и это является огромным преимуществом.

"Мы столько раз были в кризисах, что сегодня кризис начали воспринимать, к сожалению, как часть жизни", - заявил премьер-министр.

Он также напомнил, что Украина ныне придерживается адаптивного карантина.

"Те области и регионы, где можно работать в обычном режиме, - работайте и поддерживайте экономику. А где начался пик Covid-19, там мы вынуждены ужесточать карантинные правила", - говорит премьер-министр.

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