Украина Лето окончательно добьет украинцев в июле, какие области пострадают: "жара до +41, шквалы и ..."

2020-06-27 11:00 153
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Июль может стать месяцем контрастной погоды

Подобный прогноз озвучили эксперты Укргидрометеоцентра.

Если в конце июня в Украину вернутся сильные дожди с грозами, то второй месяц лета может предподнести украинцам настоящие "сюрпризы".

По прогнозам синоптиков, июль может стать самым теплым в году с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и жаркими засушливыми периодами.

Согласно прогнозу, средняя месячная температура воздуха составит около +17...+22 градусов. Но эксперты предупреждают о пиковой температуре.

Так, будут дни, когда столбик термометра может подняться до отметки в 39,7 градусов. 

Абсолютные максимумы температуры ожидаются в июле в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях: местами будет до +41 градуса.

 Что касается возможного затопления некоторых регионов, то специалисты называют среднее месячное количество осадков в целом по Украине 29-102 мм, а в Карпатах, на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой областях - ожидается 103-184 мм.

Ранее мы рассказывали, что 27 июня погода готовит украинцам новый удар. В западных областях ожидаются сильные дожди с грозами, хотя это не помешает воздуху прогреться до 26-29 градусов жары. Ночью воздух остынет до 15-18 градусов выше нуля.

На севере страны ожидается малооблачная погода и 26-31 градус выше нуля. Синоптики ночью прогнозируют от 15 до 18 тепла.

 В центральных регионах будет тепло и без осадков. Дожди возможны лишь в Полтавской области. Днем будет от 26 до 31 градуса жары, а ночью около 14-18 градусов.

На юге и востоке будет жарко, без осадков. Днем около 28-30 тепла, ночью от 16 до 18 по Цельсию.

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