Украина Зеленский рассказал, откуда взялись квартиры для пострадавших при взрыве на Позняках

2020-06-27 12:30 360

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что деньги на покупку квартир для пострадавших при взрыве дома на Позняках государство не выделяло. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Глава государства подчеркнул, что правительство нашло все 40 квартир для пострадавших людей. Однако деньги на их покупку из госбюджета не выделялись, поскольку жилье предоставили застройщики.

"Это не бюджетные деньги. Так и есть, это правда. Мы проговорили с застройщиками. Офис президента нашел застройщиков, которые нам действительно помогли. Мы с ними пообщались. Они понимают, что мы вместе можем им (пострадавшим, - ред.) помочь. Вот и все", - заявил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что первые 12 квартир уже переданы людям, так как они достроены. Остальные же будут готовы в течение месяца или полтора.

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