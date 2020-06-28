Украина В Украине взлетят штрафы за коммуналку: кому припишут 50% к долгу и при чем здесь МВФ

2020-06-28 10:30 198

В Украине по рекомендации МВФ уже в октябре 2020-го могут ввести огромные штрафы за долги по коммуналке. В отдельных случаях суммы составят 50% от общей задолженности. К примеру, если не заплатить 10 тысяч, то вернуть придется уже 15.

Соответствующие нововведения предусмотрены законопроектом №3613, разработанным группой народных депутатов от "Слуги народа" в соавторстве с чиновниками Кабмина.

О том, как в Украине предлагают штрафовать за коммунальные долги и кого коснется новшество...

Не платите за коммуналку – готовьтесь к штрафу

Ни в одной развитой стране мира невозможно себе представить, чтобы население не платило за коммуналку, но продолжало ею пользоваться, рассказывает OBOZREVATEL эксперт в сфере ЖКУ Алексей Ковш. С 20 мая украинцы должны отдавать только небольшую пеню за долги (на время карантина ее отменили). Ее размер составляет всего 0,01% за каждый день просрочки (считается после 20-го числа).

За год пеня может составить всего около 3,6%. Такая сумма, уверен Ковш, не напугает ни одного из должников. В новом законопроекте "Слуга народа" предлагает ввести дополнительное понятие "штрафов за неуплату жилищно-коммунальных услуг".

- если совокупный долг достиг годовой стоимости коммуналки – штраф в 20%;

- совокупный долг в размере двухлетних платежей – штраф в 30%;

- совокупный долг в размере трехлетних платежей – штраф в 50%.

Параллельно с тем будет действовать и пеня. К примеру, если вы три года не платите за коммуналку ни копейки и за это время накопили "минус" 36 тыс. грн, размер пени составит всего 10,8%. В то же время по новым правилам помимо 10,8% пени придется заплатить и 50% штрафа.

"Фактически значительно ужесточается наказание за неуплаты жилищно-коммунальных услуг, кроме того, меняется и инструмент для взыскания такого долга. Эти предложения полностью повторяют заложенные в меморандум условия и, по моему мнению, полностью оправданы", – рассказывает Ковш.

Долги уже достигли рекордных отметок. Так, украинцы задолжали за коммуналку 63,1 млрд грн. За поставку и распределение газа должны 25,6 млрд, долг за электроэнергию достиг 5,9 млрд, за центральное отопление и горячую воду – 20,5 млрд, за воду – 5,3 млрд, а за содержание домов и придомовой территории – 4,9 млрд грн.

По рекомендации МВФ: зачем ужесточают штрафы



Еще до официальной публикации текста меморандума с МВФ премьер Денис Шмышаль заявлял, что в документе нет ничего "нового", мол, все это и так нужно было бы делать и без совета кредитора. Уже спустя первые недели после подписания договора с Фондом в Украине приняли решение отменить регулируемые тарифы на газ для населения и внесли в парламент законопроект о жестком наказании должников по коммуналке.



Оба новшества прописаны в меморандуме. "Мы разработаем адекватные инструменты для предприятий теплоснабжения для обеспечения взыскания платежей с домохозяйств (в том числе за счет более высоких штрафов и упрощенного законодательства)", – говорится в меморандуме, подписанном президентом, премьером и главой НБУ.

Правда, как и говорил премьер, наводить порядок с коммунальными долгами уже давно пора. С одной стороны есть действительно те, кто не может платить по объективным причинам. Им предложат подписать план реструктуризации (разделят суммы, отсрочат платежи). Но с другой – почти каждая десятая квартира в любой типичной многоэтажке задерживает либо не платит специально.