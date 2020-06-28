Украина В Минобразовании заявили, что украинским школьникам придется сдавать ВНО по математике

2020-06-28 11:30 309
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Украинским школьникам с 2021 года придется в обязательном порядке сдавать государственную итоговую аттестацию в форме ВНО по математике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Известно, что такое решение приняли в рамках Года математического образования в Украине в 2020/2021 учебном году.

Со ссылкой на международное исследование PISA-2018 МОН уточнил, что 36% 15-летних учеников не достигают базового уровня по матетике. Поэтому предстоящий учебный год решено посвятить именно этому предмету.

"В течение него мы планируем внедрить самые насущные и нужны детям и педагогам новации, а также закрепить мнение о том, что математика нужна каждому из нас в повседневной жизни", - рассказала замминистра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

В пресс-службе предупредили, что с мая 2021 года школьники обязательно будут сдавать ГИА в форме внешнего независимого оценивания (ВНО) по математике.

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