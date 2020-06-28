Украина Украинские школы могут продолжить дистанционное обучение с сентября

2020-06-28 08:43 183

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не исключает возможность продолжения дистанционного обучения в следующем учебном году. Поэтому уже сегодня необходимо обеспечить технические возможности.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

По словам Данилова, существует вероятность того, что этой осенью большинству школ Украины придется снова перейти на дистанционное обучение.

"Поэтому уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности", - подчеркнул он.

Помимо этого, Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за последний месяц ситуация в стране значительно ухудшилась: если на конец мая фиксировалось 300-400 лабораторно подтвержденных случаев заражения в сутки, то сейчас – 900-1000, втрое возросло количество тех, кого госпитализируют.

Основная причина такого положения дел, по словам министра, – пренебрежение правилами карантина. В частности, перевозки людей в общественном транспорте сверх нормы, пренебрежение средствами индивидуальной защиты, несоблюдение социальной дистанции.

Напоминаем, что стало известно, пустят ли украинцев в ЕС с 1 июля. Так, Европейский союз откроет внешние границы для граждан менее 20 стран, однако Украина в список не попала.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире