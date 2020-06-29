Мир Оппозиция Тайвани захватила парламент в ответ на жесткую политику президента

2020-06-29 15:12 330
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В Тайвани группа депутатов от главной оппозиционной партии "Гоминьдан" захватила парламент в знак протеста против "тирании" правительства и кадровой политики президента Цай Инь-вэнь, сообщает Reuters.

"В этом году администрация Цай стала более тиранической, чем раньше. Упрямство Цай не оставило "Гоминьдану" иного выбора, кроме как занять Законодательный Юань для парламентского бойкота", - говорится в заявлении главной оппозиционной партии Тайваня.

"Гоминьдан" начал свой протест в парламенте поздно воскресенье и оставался там на ночь до понедельника, блокируя вход в главную палату законодательного органа с помощью цепей и стульев.

Свои действия оппозиционеры объяснили несогласием с правящей Демократической прогрессивной партией (ДПР), принуждением со стороны президента к голосованию за законопроекты, а также назначением Цаи ее старшего помощника Чэнь Чу на должность контролера правительства.

В правящей партии ДПР, которая имеет большинство мандатов в парламенте, осудили действия "Гоминьдана", назвав их "фарсом".

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