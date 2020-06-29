У берегов Исландии стартовали масштабные учения НАТО Dynamic Mongoose-2020

Военно-морские учения НАТО Dynamic Mongoose 2020 стартовали в понедельник у берегов Исландии.
По данным агентства Интерфакс, в учениях, которые продлятся по 10 июля, будут отрабатываться противолодочные операции натовских кораблей в Северной Атлантике. В них примут участие пять подлодок, пять боевых кораблей, а также пять патрульных противолодочных самолетов из шести стран-членов НАТО, в том числе из США, Великобритании, Франции, Канады, Германии, Норвегии и Исландии.
Целью учений является "отработка боевых операций подлодок, их противолодочных действий, противолодочная борьба надводных кораблей и осуществление полетов патрульных самолетов для контроля морского пространства или блокады военно-морской активности при подготовке к коллективной обороне и реакции на кризисные ситуации".
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