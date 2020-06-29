Украина В Украине отменят льготные пенсии

2020-06-29 16:30 729
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В Пенсионном Фонде Украины не хватает средств для обеспечения всех украинцев достойными выплатами. В связи с этим украинское правительство внедрит новую пенсионную реформу с 2021 года.

Об этом сообщает finance.ua.

В ПФУ сообщили, что первыми, кто почувствует изменения – это получатели льготных пенсий, имеющие право на досрочный выход на пенсию, но их количество вскоре существенно уменьшится.

Кроме этого в Украине намерены ввести повышенный тариф единого соцвзноса за лиц льготных категорий профессий и прекратить назначение пенсий по выслуге лет. Такие выплаты останутся у узкого круга лиц. Их покрывают исключительно за счет государственного бюджета, а так как денег сейчас не хватает и украинцев хотят перевести на накопительную пенсионную систему, то на государство рассчитывать особенно нельзя.

Для уменьшения расходов на пенсионеров из госбюджета, в Украине каждый год подымают пенсионный возраст (для женщин) и обязательный трудовой стаж.

В итоге, с 2021 для выхода на пенсию нужно будет иметь минимум 28 трудовых лет, и с каждым годом данная цифра будет только расти, пока в 2028 году не достигнет 35 лет.

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