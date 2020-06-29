Украина Грозы, град и штормовой ветер. Спасатели предупредили украинцев об опасности из-за ухудшения погоды 30 июня

2020-06-29 21:00 489
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Во вторник, 30 июня, во всех областях Украины ожидаются грозы, град и штормовой ветер. Из-за непогоды в стране спасатели объявили I уровень опасности.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на странице в Facebook.

"30 июня ночью в западной части, днем в северных, центральных и южных областях - грозы, при грозах в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ночью в западных областях ожидаются значительные дожди", - говорится в сообщении.

Из-за ухудшения погодных условий спасатели объявили I уровень опасности. В Киеве и области сегодня также пройдут грозы, сильные дожди с градом и штормовой ветер.

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