Украина Пособия могут отобрать, украинцам озвучили жесткие требования: "Нужно немедленно...."

2020-06-29 19:30 1419
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Стало известно, какие наказания уготовлены для украинцев со статусом "безработного"

Об этом информирует пресс-центр Госслужбы занятости.

Украинцам напомнили, что статус безработного не только дает права, но и накладывает на льготников определенные ограничения.

Так, за несоблюдение некоторых правил с украинцев могут взыскать уже выплаченные деньги или даже привлечь к уголовной ответственности.

По информации пресс-центра, бывают такие ситуации, когда украинцы со статусом безработного получают выплаты от государства и устраиваются на работу. 

В Госслужбе напомнили, что безработному нужно немедленно уведомить если, он:

  • нашел работу
  • подписал гражданско-правовой договор о выполнении работ или предоставлении услуг
  • открыл собственное дело.

В том случае, если эти требования были проигнорированы, украинцев ожидают санкции:

 
  • украинцы могут получать пособие по безработице не более 90 дней при условии, если в статусе безработного они выполняли работу;
  • с украинцев могут взыскать уже перечисленные деньги по безработице
  • за обман службы занятости украинцев могут привлечь к уголовной ответственности (максимальное наказание - до трех лет заключения).

Но есть и исключения, когда украинцы могут совмещать работу и пособия по безработице:

  • если это общественные работы (трудовые договоры, не более 180 дней в одном календарном году);
  • если лицо получает частичное пособие по безработице;
  • работа на выборах.

Ранее мы рассказывали о повышении выплат с 1 июля. В первую очередь, будет повышен размер прожиточного минимума до 2197 гривен (для трудоспособных).

 Размер минимальной зарплаты останется прежним – 4723 гривны. Он будет на этом уровне до конца года.

Вместе с тем, с первого июля повысят и минимальную пенсию – она будет составлять 1712 гривен.

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