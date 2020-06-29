Украина Пособия могут отобрать, украинцам озвучили жесткие требования: "Нужно немедленно...."

2020-06-29 19:30 1419

Стало известно, какие наказания уготовлены для украинцев со статусом "безработного"

Об этом информирует пресс-центр Госслужбы занятости.

Украинцам напомнили, что статус безработного не только дает права, но и накладывает на льготников определенные ограничения.

Так, за несоблюдение некоторых правил с украинцев могут взыскать уже выплаченные деньги или даже привлечь к уголовной ответственности.

По информации пресс-центра, бывают такие ситуации, когда украинцы со статусом безработного получают выплаты от государства и устраиваются на работу.

В Госслужбе напомнили, что безработному нужно немедленно уведомить если, он:

нашел работу

подписал гражданско-правовой договор о выполнении работ или предоставлении услуг

открыл собственное дело.

В том случае, если эти требования были проигнорированы, украинцев ожидают санкции:

украинцы могут получать пособие по безработице не более 90 дней при условии, если в статусе безработного они выполняли работу;

с украинцев могут взыскать уже перечисленные деньги по безработице

за обман службы занятости украинцев могут привлечь к уголовной ответственности (максимальное наказание - до трех лет заключения).

Но есть и исключения, когда украинцы могут совмещать работу и пособия по безработице:

если это общественные работы (трудовые договоры, не более 180 дней в одном календарном году);

если лицо получает частичное пособие по безработице;

работа на выборах.

Ранее мы рассказывали о повышении выплат с 1 июля. В первую очередь, будет повышен размер прожиточного минимума до 2197 гривен (для трудоспособных).

Размер минимальной зарплаты останется прежним – 4723 гривны. Он будет на этом уровне до конца года.

Вместе с тем, с первого июля повысят и минимальную пенсию – она будет составлять 1712 гривен.

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