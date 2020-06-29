Пособия могут отобрать, украинцам озвучили жесткие требования: "Нужно немедленно...."

Стало известно, какие наказания уготовлены для украинцев со статусом "безработного"
Об этом информирует пресс-центр Госслужбы занятости.
Украинцам напомнили, что статус безработного не только дает права, но и накладывает на льготников определенные ограничения.
Так, за несоблюдение некоторых правил с украинцев могут взыскать уже выплаченные деньги или даже привлечь к уголовной ответственности.
По информации пресс-центра, бывают такие ситуации, когда украинцы со статусом безработного получают выплаты от государства и устраиваются на работу.
В Госслужбе напомнили, что безработному нужно немедленно уведомить если, он:
В том случае, если эти требования были проигнорированы, украинцев ожидают санкции:
Но есть и исключения, когда украинцы могут совмещать работу и пособия по безработице:
Ранее мы рассказывали о повышении выплат с 1 июля. В первую очередь, будет повышен размер прожиточного минимума до 2197 гривен (для трудоспособных).
Размер минимальной зарплаты останется прежним – 4723 гривны. Он будет на этом уровне до конца года.
Вместе с тем, с первого июля повысят и минимальную пенсию – она будет составлять 1712 гривен.
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