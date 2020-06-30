Мир Знаменитый Женевский автосалон состоится не ранее 2022 года

2020-06-30 15:46 189

В 2021 году международный Женевский автосалон также не состоится. Такое решение приняли организаторы в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на швейцарские СМИ.

"Большинство участников выставки сказали, что, возможно, они не будут участвовать в шоу 2021 года и что они хотели бы принять участие в 2022... Мы отказались от идеи организовать автосалон-2021", - говорится в сообщении организаторов.

Напомним, Женевский автосалон - одна из ведущих выставок в мире, на ней ежегодно презентуют новинки главных мировых автомобильных брендов. В этом году Салон отменили впервые более чем за 70 лет.

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