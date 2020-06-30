Мир Выборы Польши: во второй тур вышли действующий президент и мэр Варшавы

2020-06-30 10:14 174

Избирком Польши подсчитал результаты первого тура выборов президента. Так, во второй тур прошли действующий глава государства Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

"Национальная избирательная комиссия объявила официальные результаты первого тура президентских выборов", - сообщает TVN24.

После обработки 100% электронных протоколов, действующий глава государства Дуда занял первое место, получив 43,50% голосов. На втором месте кандидат от "Гражданской платформы", мэр Варшавы Рафал Тшасковский с 30,46% голосов. Явка избирателей составила 64,51 %.

Через две недели, 12 июля, состоится второй тур выборов с участием Дуды и Тшасковского.

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