Украина Сегодня в Украине состоялось ВНО по украинскому языку и литературе

2020-06-30 11:15 144
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30 июня в Украине состоялось внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО).

Допуск участников начался в 9:50 и продлился до 10:50.

Для входа в пункт тестирования участники должны были представить три документа: оригинал сертификата ВНО, паспорт или иной документ, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате, приглашение-пропуск для участия в ВНО, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Напомним, ранее к сдаче сессии внешнего независимого тестирования по математике 25 июня не допустили 30 учеников, имеющих повышенную температуру и признаки ОРВИ.

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