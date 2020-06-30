Мир На границе Франции и Германии закрыта старейшая АЭС с Европе

2020-07-01 15:46 363
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Французская государственная энергетическая компания EDF закрыла старейшую атомную станцию в Фессенхайме на границе с Германией. 

"Для рабочих Фессенхайма это погружение в ад. Самый экологичный инструмент утилизируется по экологическим причинам", - заявил крупнейший профсоюз Франции CGT, передает Dw.

Был остановлен второй и последний реактор, работающий на станции. Десятки сотрудников собрались в Фессенхайме, чтобы попрощаться с предприятием, на котором они работали.

Решение о закрытии ядерного объекта встретило одобрение экологических активистов, которые назвали это событие "историческим моментом" для страны.

После ядерной катастрофы на Фукусиме тогдашний президент Франции Франсуа Олланд пообещал закрыть станция в Фессенхайме, но только в 2018 году его преемник Эммануэль Макрон начал этот процесс. Без Фессенхайма во Франции будет по-прежнему работать 56 реакторов на 18 атомных станциях. Они производят около 70% электроэнергии для страны. Больше реакторов только у США — 98. Франция остается самым крупным потребителем ядерной энергии в мире.

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