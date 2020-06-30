Украина В Украине пересчитают прожиточный минимум: что будет с пенсиями и субсидиями

2020-06-30 17:00 135

В июле украинцев ждет ряд изменений, среди которых повышение прожиточного минимума, изменение формулы расчета субсидий и налогов, а также другие новшества, касающиеся соцвыплат.

Прожиточный минимум

Украинцам с 1 июля пересчитают главный социальный стандарт – прожиточный минимум (ПМ). В то время как "Слуги народа" анонсируют двукратное повышение ПМ, украинцы через месяц смогут "разбогатеть" всего на 71 грн.

В формуле расчета размера скидки также фигурирует ПМ. Среднемесячный доход одного члена семьи делят на два прожиточных минимума, умножают на 15% и на общий доход семьи. Полученная сумма – обязательный платеж за коммуналку, а остальное должна покрыть субсидия.

Для примера, с прожиточным минимумом 2027 грн обязательный платеж для семьи из четырех человек с совокупным доходом 10 тыс. составляет 928 грн. А после повышения прожиточного минимума до 2118 грн эта же семья с тем же доходом должна будет отдавать за коммуналку уже 885 грн.

Налоги

"Для первой группы плательщиков единого налога ставка устанавливается в пределах 10% прожиточного минимума", – говорится в ст. 293 Налогового кодекса. Так, до 1 июля показатель ПМ для работоспособного населения составляет 2102 грн, а ставка – 210,2 грн. После первого июля прожиточный минимум будет 2197 грн, а ставка – 219,7 грн.

Алименты и выплаты военнослужащим. От размера прожиточного минимума также зависит разовая материальная помощь украинцам, которых призывают на срочную службу в армию (она составляет два ПМ) и минимальный размер алиментов. Как поясняет юрист Дина Дрыжакова, размер алиментов определяет суд, он зависит от многих факторов (материальное положение второго родителя, размер заработной платы того, кто будет платить алименты и т.д.), законом определены только минимальные размеры алиментов – не меньше половины прожиточного минимума на ребенка.

Напоминаем, что "слуга народа" Галина Третьякова сделала очередное скандальное заявление. На этот раз глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов сказала, что родственники пропавших без вести на Донбассе украинцев "наживаются" на соцвыплатах.

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