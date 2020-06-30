Коронавирус Болеющая COVID-19 Зеленская идет на поправку – Офис президента

2020-06-30 19:30 231

Первая леди Украины Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы

Первая леди Украины Елена Зеленская, у которой подтвердили COVID-19, чувствует себя лучше. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба Офиса президента в Telegram.

"Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы. Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей", – говорится в сообщении.

О том, что супруга президента сдала положительный тест на коронавирус, стало известно 12 июня. В Офисе президента тогда сообщили, что она чувствует себя хорошо, симптомов болезни у первой леди не было. Однако 16 июня ее госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией.

Из-за заражения супруги Зеленский перешел на особый режим работы. В Офисе президента 12 июня сообщили, что глава государства в ближайшее время не будет проводить личных встреч, все совещания переведены в онлайн-режим.

26 июня особый режим работы Зеленского закончился и он вышел с самоизоляции.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире