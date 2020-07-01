Мир Умер актер Виктор Проскурин, сыгравший Ляпишева в "Большой перемене"

2020-07-01 11:42 366
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Сегодня на 69-м году жизни умер заслуженный артист Виктор Проскурин.

"Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть", - сообщила жена актера Ирина Хонда в Facebook.

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. В 1973 году окончил театральное училище имени Б. Щукина и получил предложение от Марка Захарова перейти в Московский театр Ленком, где сразу сыграл роль Палача в Тиле Уленшпигеле. Получил известность в театральных кругах, сыграв в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле Парень из нашего города по пьесе К. Симонова.

Стал широко известен массовому теле- и кинозрителю после исполнения ролей Гены Ляпишева в телефильме "Большая перемена" и капитана погранвойск Александра Блинова в фильме "Выйти замуж за капитана". Среди запомнившихся киноперсонажей Проскурина - Герман из Пиковой дамы, Вожеватов из Жестокого романса, Новиков из Военно-полевого романа и другие.

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