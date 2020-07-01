Украина Рабочую неделю в Украине сократили, официально: "Меньше будут работать те, кто..."

2020-07-01 19:30 114

В Украине вводят четырехдневную рабочую неделю для некоторых сотрудников

Как сообщили в пресс-службе «Укрзализныци», на сокращенную рабочую неделю будут переведены сотрудники региональных филиалов и инженерно-технические работники. Кроме этого, меньше будут работать те, кто является сотрудником центрального офиса.

Нововведение заработает уже с 1 июля.

При этом все сотрудники, которые работают по скользящему графику, продолжат работать в прежнем режиме. Не будут урезать рабочее время и тем, кто занят на ремонтных работах.

Как стало известно, решение о сокращении рабочей недели для компании стало вынужденным шагом. Это планировалось еще в апреле. В конце апреля сотрудников предупреждали о предстоящих трудностях.

Отмечается, что такой график точно сохранится до конца августа. Далее все будет зависеть от обстоятельств. Если экономика и грузовые перевозки будут восстановлены, то появится возможность вернуть людей на полноценную работу.

Добавим, что из-за пандемии тысячи украинцев потеряли работу. Состоянием на начало июня в Украине было зарегистрировано на 70% больше безработных, чем год назад. Несмотря на то, что карантин ослабили, экономике понадобится немало времени на восстановление.

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