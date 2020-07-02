Украину подключили к расшифровке "черных ящиков" сбитого в Иране лайнера МАУ

Франция пригласила украинских экспертов принять участие в процессе расшифровки "черных ящиков" сбитого над Тегераном пассажирского самолета компании Международные авиалинии Украины.
"Сегодня Украина получила приглашение от Франции направить наших экспертов для участия в расшифровке "черных ящиков" РЅ752, которые (в соответствии с предыдущими обещаниями Ирана) должны прибыть в Лион 20 июля", − сообщил замглавы МИД Украины Евгений Енин в Facebook.
Он также отметил, что Украина должна обеспечить максимальный уровень международного признания фактов незаконного вмешательства в случае с рейсом PS752.
"Это приблизит всех нас к установлению справедливости и достойных компенсаций семьям погибших!" – добавил Енин.
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