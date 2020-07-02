Мир В Турции намерены жестко контролировать Facebook, YouTube, Twitter и Netflix

2020-07-02 15:46 159
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что социальные сети будут подвергаться строгому контролю властей.

"Эти каналы, которые кишат ложью, оскорблениями, посягательствами на права личности и клеветой, должны регулироваться", − заявил Эрдоган в среду, 1 июля, в ходе видеоконференции с представителями правящей Партии справедливости и развития.

Он намерен как можно скорее внести в парламент законопроект, чтобы "полностью упразднить и контролировать подобные социальные каналы".

Кроме того, предполагается ввести блокировку доступа, а также юридические и финансовые санкции.

Речь турецкого лидера была вызвана реакцией на твит министра финансов и одновременно зятя президента − Берата Албайрака о рождении у него четвертого сына. Эрдоган указал, что десятки тысяч человек положительно прокомментировали это сообщение, но некоторые "мерзавцы", не имеющие морали и человечности, отреагировали оскорблениями. Органы юстиции и полиция сразу взялись выявлять ответственных, их будут преследовать, и они предстанут перед судом, заявил президент Турции.

"Теперь вы понимаете, что означает, что мы против YouTube, Twitter, Netflix и подобных соцсетей? Именно чтобы устранить такие гадости", − добавил Эрдоган.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Сегодня открываются авиаперелеты из Украины в Турцию

2020-07-01 12:15 1344

Как изменится отдых в Турции в 2020 году: Сроки, условия, страховки и меры безопансости

2020-06-26 08:27 2235

С 1 июля украинцев начнут пускать на отдых в Турцию без тестирования и самоизоляции

2020-06-19 21:36 1665

В Турции из-за обострения ситуации с коронавирусом снова обязали носить маски

2020-06-17 15:12 930

Еще новости в разделе "Мир"

В Турции намерены жестко контролировать Facebook, YouTube, Twitter и Netflix

2020-07-02 15:46 159

Twitter опять наказал Дональда Трампа за нарушение авторских прав

2020-07-02 12:43 297

Для потерявших работу из-за пандемии открывают бесплатные онлайн-курсы

2020-07-02 09:38 726

На границе Франции и Германии закрыта старейшая АЭС с Европе

2020-07-01 15:46 849
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

В Турции намерены жестко контролировать Facebook, YouTube, Twitter и Netflix 2020-07-02 15:46 159
Twitter опять наказал Дональда Трампа за нарушение авторских прав 2020-07-02 12:43 297
Для потерявших работу из-за пандемии открывают бесплатные онлайн-курсы 2020-07-02 09:38 726
На границе Франции и Германии закрыта старейшая АЭС с Европе 2020-07-01 15:46 849

Лента

15:46 В Турции намерены жестко контролировать Facebook, YouTube, Twitter и Netflix
15:14 Как продвигается расследование преступлений Майдана - новый отчет ГБР
14:45 В Киеве уже 5 242 подтвержденных случая заражения COVID-19
14:12 После ухода Смолия заместители главы НБУ хотят сохранить свои дожности
13:44 Из-за нарушения условий карантина ушел в отставку глава Минздрава
13:11 В Черновцах отменяют часть карантинных ограничений, пандемия пошла на спад
12:43 Twitter опять наказал Дональда Трампа за нарушение авторских прав
12:16 Отставка Смолия: названы имена кандидатов на пост главы Нацбанка Украины
12:08 Нардеп Сюмар продає бренд «Європейської солідарності» під місцеві вибори на Київщині
11:42 Число зараженных COVID в Украине снова начало увеличиваться - где сегодня опасно