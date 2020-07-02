Украина Сколько украинцев потеряли работу из-за карантина: озвучены шокирующие цифры

2020-07-02 21:00 300

Украина во время карантина, вызванного коронавирусом, потеряла более миллиона рабочих мест.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта.

"Мы не знаем точной статистики, потому что во многом у малого и среднего бизнеса есть занятость в тени... Я думаю, где-то миллион рабочих мест мы потеряли, или они временно не работают сейчас, но цифры такого порядка. Миллион плюс", - подчеркнул Кухта .

На вопрос, можно ли вернуть эти рабочие места, экономист ответил:

"Я думаю, что можно. Зависит от восстановления экономики. Просто есть проблема - у нас заболеваемость растет, вероятно будет второй карантин".

Эксперт добавил, что такое сокращение рабочих мест можно было предотвратить, но правительству не удалось это сделать.

"Это решается частично программой поддержки. Надо было этим людям, лишенным работы, и бизнесам, которые закрылись, дать напрямую деньги из бюджета. Это очень дорого, это можно делать только краткосрочно, это трудно администрировать, но это критично. Этого не было, и поэтому такой эффект", - отметил он.

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