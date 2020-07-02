Украина В Украине намерены запретить движение электросамокатов по тротуарам

2020-07-02 21:30 273
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Народный депутат от парламентской фракции «Слуга народа» Александр Горенюк заявил, что профильный подкомитет Верховной Рады поддержал законопроект, который делает пользователей персонального легкого электротранспорта участниками дорожного движения. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

К пользователям персонального легкого электротранспорта авторы предлагают отнести людей, которые пользуются одно-, двух- или трехколесным механическим транспортом с электрическим двигателем (электрические скутеры, сигвеи, гироборды, гироскутеры и т. д.). В этот список не входят инвалидные коляски и велосипеды, оборудованные электродвигателями.

«В тексте законопроекта есть что дорабатывать, я в курсе. Будем максимально готовиться ко второму чтению. Готов и буду отстаивать на комитете позицию общественности и коалиции общественных организаций, работающих в сфере безопасности дорожного движения», - написал Горенюк.

Авторы законопроекта предлагают обязать водителей гироскутеров и электросамокатов ездить по велодорожкам или по краю проезжей части, если их нет. Передвигаться на таком транспорте по тротуарам будет запрещено.

Транспорт должен быть оборудован катафотами и по возможности звуковым сигналом. В темное время суток световозвращательные элементы должны носить и водители, которым также будет запрещено держать телефон в руке во время движения и перевозить пассажиров, если место для них не предусмотрено конструкцией транспорта.

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