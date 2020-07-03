Украина За пьянство за рулем в Украине ввели уголовную ответственность

2020-07-03 12:11 123

Владимир Зеленский вернул в парламент со своей подписью закон, отменяющий уголовную ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Как сообщается на сайте ВРУ, законопроект об уголовной ответственности приняли еще осенью 2018 и он должен был вступить в силу 1 января 2020, но парламент отложил это на шесть месяцев, до 1 июля.

Согласно закону, вступившему в силу 1 июля, уголовная ответственность предусмотрена не только за пьяное вождения, но и допуск за руль нетрезвого водителя, отказ водителя пройти медосмотр на степень опьянения, а также употребление алкоголя водителем после дорожно-транспортного происшествия, остановки полицией и медицинского осмотра. Теперь он будет отменен.

Напомним, законы в Украине не имеют обратного действия, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.

Поэтому те водители, которых задержали на нетрезвом вождении в течение последних двух дней, будут отвечать за преступление по административному законодательству.

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