В субботу, 4 июля, в Украине, на большей части территории, будет сухая и очень жаркая погода.
В восточных и южных областях температура достигнет рекордных +36- +38 градусов, - передает Хвиля со ссылкой на Укргидрометцентр.
При этом, на Западной Украине прогнозируют дожди с грозами. Температура ночью будет в пределах +16 - +23 градусов.
В северных областях днем воздух прогреется до +28
В Киеве на выходные ночью и днем будет без осадков. Ночная температура достигнет +20 градусов, а днем воздух прогреется до +28 по Цельсию.
В свою очередь, украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook написала, что в субботу в нашей стране будет преобладать очень жаркая и сухая погода, кроме западных областей, где ожидаются дожди с грозами.
По словам синоптика, на эти выходные украинцам придется терпеть невыносимую жару.
По ее словам, в Киеве в субботу возможен дождь. Воздух днем прогреется до +29 градусов.
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