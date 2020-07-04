Украина фото На выходных Украина окажется в плену невыносимой жары

2020-07-04 11:00 399

В субботу, 4 июля, в Украине, на большей части территории, будет сухая и очень жаркая погода.

В восточных и южных областях температура достигнет рекордных +36- +38 градусов, - передает Хвиля со ссылкой на Укргидрометцентр.

При этом, на Западной Украине прогнозируют дожди с грозами. Температура ночью будет в пределах +16 - +23 градусов.

В северных областях днем воздух прогреется до +28

В Киеве на выходные ночью и днем будет без осадков. Ночная температура достигнет +20 градусов, а днем воздух прогреется до +28 по Цельсию.

В свою очередь, украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook написала, что в субботу в нашей стране будет преобладать очень жаркая и сухая погода, кроме западных областей, где ожидаются дожди с грозами.

По словам синоптика, на эти выходные украинцам придется терпеть невыносимую жару.

"В большинстве областей Украины - сильная жара! Ожидается днем 30 + 35 градусов, на юге, на востоке и местами в Центре местами + 36 + 39 градусов! Только на Западе будет немного ниже, + 25 + 29 градусов, а в дождях даже кое + 20 + 24 градуса", - сообщила синоптик.

По ее словам, в Киеве в субботу возможен дождь. Воздух днем прогреется до +29 градусов.

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