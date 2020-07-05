Украина Повышение "минималки" будет проходить в три этапа

2020-07-05 10:20 81

Рост "минималки" будет стимулировать потребительский спрос на украинскую продукцию, поможет привести зарплату к реальному прожиточному минимуму.

Правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты на следующий год. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль

"Правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты на следующий год. С 1 сентября МЗП вырастет до 5000 грн (+277 грн, или +5,9%). С 1 января 2021 года МЗП вырастет до 6000 грн (+1000 грн, или +20%). С 1 июля 2021 года МЗП вырастет до 6500 грн (+500 грн, или +8,3%)", - написал Шмыгаль.

Он добавил: "Наше видение относительно необходимости повышать МЗП базируется на 5 факторах, которые мы анализируем (потребительский спрос, инфляция, занятость, преодоление бедности, неравенство). Активные дебаты в отношении минимальной зарплаты шли и в 2016-2017 годах, поэтому мы тщательно изучили преимущества и недостатки тогдашнего решения".

По данным премьера, согласно расчетам, увеличение минимальной заработной платы будет стимулировать потребительский спрос на украинскую продукцию, позволит уравнять минимальную зарплату к реальному прожиточному минимуму, который сейчас фактически 4,9 тыс. грн, не окажет значительного влияния на инфляцию. Также в условиях разогрева экономики не увеличится и безработица, что четко можно отследить по опыту 2017 года, отметил Шмыгаль.

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