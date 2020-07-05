Украина НБУ резко изменил курс валют, что будет с долларом после выходных: украинцам дали новый прогноз

2020-07-05 10:41 81
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Курс валют в Украине 5 июля озадачит граждан, доллар и евро решили застыть перед тем, как пробить новое дно

Так, доллар после выходных лишь споткнется, а евро решит действительно улететь на дно, о чем свидетельствуют данные национального регулятора.

Согласно прогнозу, доллар и евро сегодня будут продаваться по следующему курса:

100 долларов – 2718,01 гривны

100 евро – 3065,92 гривны

Однако уже в понедельник, 6 июля, курс валют резко изменится. Валюта подешевеет, и это будет ощущаться.

100 долларов – 2717,16 гривен (-0,85)

100 евро – 3050,69 гривен (-15,23).

А вот десять российских рублей можно будет купить за 3,8592 гривны.

До этого мы рассказывали, как изменится курс доллара после того, как Яков Смолий ушел с Нацбанка.

Эксперты утверждают, что валютный рынок не любит такие события, как, например, отставка главы госрегулятора, и он боится любых серьезных изменений.

"Понятно, что финансовый рынок не любит, не приветствует и боится любых изменений. Не только в Украине, это так в любой стране мира. Поэтому мы вправе ожидать, что рынок может паниковать на протяжении ближайших нескольких дней. Но также правда, что как только будут сделаны соответствующие назначения и заявления о том, что монетарная политика будет оставаться в том же русле, я думаю, рынок моментально успокоится", – утверждает аналитик Олег Устенко.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

До 30 грн за доллар и угроза девальвации: как отставка главы НБУ может ударить по экономике

2020-07-04 12:30 1239

видео Кто может возглавить НБУ: в правительстве подготовили список кандидатов

2020-07-04 12:00 1254

Гривна "развернулась": Нацбанк установил курс валют перед выходными

2020-07-04 11:30 1584

Арахамия проговорился, что уже есть понимание по новому главе НБУ

2020-07-03 11:15 1227

Еще новости в разделе "Украина"

Массовая драка в Киеве: Зеленский выдвинул требование Авакову и Венедиктовой

2020-07-05 11:03 45

НБУ резко изменил курс валют, что будет с долларом после выходных: украинцам дали новый прогноз

2020-07-05 10:41 81

Какой праздник 5 июля: традиции, приметы и запреты в этот день

2020-07-05 10:37 207

"Адская" жара не отступает: синоптики дали прогноз на 5 июля

2020-07-05 10:24 114
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Массовая драка в Киеве: Зеленский выдвинул требование Авакову и Венедиктовой 2020-07-05 11:03 45
НБУ резко изменил курс валют, что будет с долларом после выходных: украинцам дали новый прогноз 2020-07-05 10:41 81
Какой праздник 5 июля: традиции, приметы и запреты в этот день 2020-07-05 10:37 207
"Адская" жара не отступает: синоптики дали прогноз на 5 июля 2020-07-05 10:24 114

Лента

11:03 Массовая драка в Киеве: Зеленский выдвинул требование Авакову и Венедиктовой
10:58 Новая проблема с пенсиями в Украине, с зарплаты снимут еще больше денег: раскрыты детали законопроекта
видео 10:52 В аэропорту Афин задержали 17 украинцев: даже детей поместили в изоляторы
10:46 В Украине ввели запрет на вывоз донорской крови
10:41 НБУ резко изменил курс валют, что будет с долларом после выходных: украинцам дали новый прогноз
10:37 Какой праздник 5 июля: традиции, приметы и запреты в этот день
10:24 "Адская" жара не отступает: синоптики дали прогноз на 5 июля
10:20 Повышение "минималки" будет проходить в три этапа
фото 10:17 В США протестующие снесли статую Колумбу и сбросили ее в море
10:13 Эпидемия коронавируса: 823 новых заражений и 22 летальных случаев