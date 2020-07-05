Украина НБУ резко изменил курс валют, что будет с долларом после выходных: украинцам дали новый прогноз

2020-07-05 10:41 81

Курс валют в Украине 5 июля озадачит граждан, доллар и евро решили застыть перед тем, как пробить новое дно

Так, доллар после выходных лишь споткнется, а евро решит действительно улететь на дно, о чем свидетельствуют данные национального регулятора.

Согласно прогнозу, доллар и евро сегодня будут продаваться по следующему курса:

100 долларов – 2718,01 гривны

100 евро – 3065,92 гривны

Однако уже в понедельник, 6 июля, курс валют резко изменится. Валюта подешевеет, и это будет ощущаться.

100 долларов – 2717,16 гривен (-0,85)

100 евро – 3050,69 гривен (-15,23).

А вот десять российских рублей можно будет купить за 3,8592 гривны.

До этого мы рассказывали, как изменится курс доллара после того, как Яков Смолий ушел с Нацбанка.

Эксперты утверждают, что валютный рынок не любит такие события, как, например, отставка главы госрегулятора, и он боится любых серьезных изменений.

"Понятно, что финансовый рынок не любит, не приветствует и боится любых изменений. Не только в Украине, это так в любой стране мира. Поэтому мы вправе ожидать, что рынок может паниковать на протяжении ближайших нескольких дней. Но также правда, что как только будут сделаны соответствующие назначения и заявления о том, что монетарная политика будет оставаться в том же русле, я думаю, рынок моментально успокоится", – утверждает аналитик Олег Устенко.

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