Мир Трамп заявил, что смертность от COVID в США впервые начала снижаться

2020-07-06 10:15 309
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Количество подтвержденных случаев COVID-19 в США продолжает расти, но смертность от этого заболевания снижается. 

"Новые случаи заражения китайским вирусом растут (из-за массового тестирования), смертность снижается, она "низкая и устойчивая". Фальшивые СМИ должны сообщить об этом, а также о том, что число новых вакансий устанавливает рекорды", - написал Трамп в Twitter.

Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, США по-прежнему на первом месте по числу заражений COVID-19 в мире. В стране подтверждено 2 млн 874 тыс. 817 случаев заболевания коронавирусом, 129 тыс. 871 человек скончались.

Напомним, США побили антирекорд Бразилии по коронавирусу. За последние 14 дней число зафиксированных случаев коронавируса растет по сравнению с двумя неделями ранее в 37 из 50 штатов США.

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