Украина фото Патрулировать Азовское море будут новейшие американские катера типа Mark VI

2020-07-06 14:17 78

Украина закупает в США 16 новейших патрульных катеров типа Mark VI, часть из которых отправят в Азовское море для усиления обороноспособности. Корабли и вооружение обойдется нам примерно в 600 миллионов долларов.

Как сообщил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью изданию Думская, "кроме как Украине, их (катера) еще никому даже не предлагали − это получилось потому, что мы разработали стратегию и поставили цели - как поэтапно развивать ВМС Украины".

Ценность Mark VI командующий объяснил тем, что это самые современные катера с ракетными комплексами на борту.

"Это универсальная платформа, на ней можно установить оружие и оборудование по нескольким направлениям, начиная от функции патрулирования и заканчивая высадкой диверсионных сил возле берега противника, оборудование для поиска и уничтожения мин, ракетные комплексы малой дальности для уничтожения противника", − добавил он.

Среди первоочередных задач Неижпапа назвал обучение профессиональному управлению новыми боевыми единицами.

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