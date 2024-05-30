ВОЙНА В Украине ГУР подтвердило уничтожение двух катеров в Крыму

2024-05-30 16:48

Россияне 32 раза поднимали в небо боевую авиацию, чтобы обезвредить морские дроны, но это им не помогло.



Украинские военные уничтожили два российских катера типа Тунец во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны в четверг, 30 мая.



Указано, что успешную операцию провело спецподразделение Group 13 с помощью ударных морских дронов Magura V5.



В ГУР рассказали, что с целью обезвреживания морских дронов на подходе к бухте Узкая россияне в Крыму 32 раза поднимали в небо боевую авиацию, в частности - самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/29 и Ми-8. Также враг хаотично применял стрелковое оружие и 30-мм пушки.



"Впрочем, ничего не помешало спецназу ГУР МО Украины успешно выполнить боевую задачу: в результате удара были уничтожены два катера России - по предварительным данным, скоростные транспортно-десантные КС-701 Тунец. Информация обновляется", - отметили разведчики и опубликовали видео удавшейся операции.

Также в ГУР рассказали, что только с начала 2024 года спецподразделение Group 13 с помощью морских дронов Magura V5 уже уничтожило: российские - ракетный корабль Ивановец, большой десантный корабль Цезарь Куников, корвет Сергей Котов и скоростной патрульный катер Мангуст.



Напомним, сегодня ночью в Крыму раздавались взрывы возле Керчи. Российские захватчики перекрывали Крымский мост.



Позже так называемый "советник" гауляйтера Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков сообщил, что этой ночью были повреждены два парома - железнодорожный и автомобильный.