Украина Западной Украине грозит новый потоп

2020-07-06 18:00 375
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Западные регионы Украины может снова затопить, а во Львовской области появилась угроза прорыва дамбы.

Как сообщили в Госслужбе чрезвычайных ситуаций, уровень воды в нескольких реках на Западе Украины может снова подняться.

Сообщается, что вода, вышедшая из берегов Припяти, может затопить часть села Подгорье в Волынской области.

Прогнозируемый подъем воды в реках Прут и Сирет – 0,2-0,7 м, а на некоторых участках Днестра вода может подняться на 1,3-1,8 м.

Наибольшее повышение уровня вод ожидается на реке Стрвяж – до 2,5-3,5 м, в связи с чем жителям села Лука во Львовской области нужно быть особо осторожными. В ГСЧС отмечают, что там существует большая опасность затопления домов и инфраструктуры.

В ГСЧС предупредили и о вероятности прорыва дамбы в Самборском районе на Львовщине, вследствие чего могут быть затоплены села Бабино, Нижнее, Остров, Луки, Пыняны, Хлопчицы, Чернихов.

Напомним, в конце июня в результате сильных ливней несколько областей на Западе Украины охватили мощные наводнения, которые, по мнению экспертов, оказались сильнее, чем наводнения в 2008 году.

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