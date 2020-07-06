Украина ПФУ разъяснил влияние прожиточного минимума на размер пенсии

2020-07-06 20:00 576
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Украинских пенсионеров предупредили об изменении размера и правил получения выплат.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда.

Отмечается, что 1 июля в связи с повышением прожиточного минимума размер минимальной пенсии повысили с 1638 грн до 1712 грн. Также прожиточный минимум повлиял на размер других надбавок и доплат.

Также в июле начал работу портал Пенсионного фонда Украины, где пенсионеры смогут получить ряд услуг онлайн. В частности теперь онлайн можно:

  • Получить онлайн-справки ОК-5, ОК-7;
  • Подать анкету для внесения изменений в реестр застрахованных лиц;
  • Сформировать запрос на подготовку документов;
  • Подать обращение;
  • Записаться на прием.

Отметим, ранее советник министра социальной политики Николай Шамбир заявил, что прожиточный минимум в Украине не дотягивает до необходимого уровня. Чиновник подчеркнул, что нынешний прожиточный минимум составляет только 50% необходимой суммы.

«Сейчас говорят, что нынешний размер прожиточного минимума маленький. Я абсолютно разделяю эту позицию. Министерство рассчитывает фактический размер прожиточного минимума, я не скажу, что он слишком большой, но на сегодняшний день утвержден прожиточный минимум на уровне 50% от фактического», - отметил Шамбир.

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