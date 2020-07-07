Когда будут известны результаты ВНО 2020 в Украине

Стало известно, когда украинские абитуриенты узнают результаты ВНО в 2020 году.
График публикации результатов опубликовали на сайте Министерства образования Украины.
Так, порог "сдал/не сдал" и результаты ВНО будут определяться:
В свою очередь на страницах участников ВНО результаты будут размещены:
Дополнительную сессию внешнего независимого оценивания запланировали провести с 24 июля по 10 августа. Результаты объявят до 14 августа.
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