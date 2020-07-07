Украина Когда будут известны результаты ВНО 2020 в Украине

2020-07-07 17:00 198

Стало известно, когда украинские абитуриенты узнают результаты ВНО в 2020 году.

График публикации результатов опубликовали на сайте Министерства образования Украины.

Так, порог "сдал/не сдал" и результаты ВНО будут определяться:

по математике, физике - до 16 июля,

по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранных языков, биологии - до 24 июля,

по географии, химии - до 28 июля.

В свою очередь на страницах участников ВНО результаты будут размещены:

по математике, физике - до 17 июля,

по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранных языков, биологии - до 25 июля,

по географии, химии - до 29 июля.

Дополнительную сессию внешнего независимого оценивания запланировали провести с 24 июля по 10 августа. Результаты объявят до 14 августа.

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