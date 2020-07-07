Украина Когда будут известны результаты ВНО 2020 в Украине

2020-07-07 17:00 198
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Стало известно, когда украинские абитуриенты узнают результаты ВНО в 2020 году.

График публикации результатов опубликовали на сайте Министерства образования Украины.

Так, порог "сдал/не сдал" и результаты ВНО будут определяться:

  • по математике, физике - до 16 июля,
  • по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранных языков, биологии - до 24 июля,
  • по географии, химии - до 28 июля.

В свою очередь на страницах участников ВНО результаты будут размещены:

  • по математике, физике - до 17 июля,
  • по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранных языков, биологии - до 25 июля,
  • по географии, химии - до 29 июля.

Дополнительную сессию внешнего независимого оценивания запланировали провести с 24 июля по 10 августа. Результаты объявят до 14 августа.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Как подать электронную заявку для въезда в Венгрию и получить два разрешения

2020-07-07 15:14 291

Число зараженных COVID в Украине приблизилось к 50 тысячам - ситуация по областям

2020-07-07 13:46 339

КАРТА Прогноз погоды : в Украину вернулись грозы, дожди и жара до +38°C

2020-07-07 11:43 309

Резкий скачок цен на газ в Украине, кто будет платить по новым тарифам

2020-07-06 22:00 6399

Еще новости в разделе "Украина"

В Украину идет похолодание с грозами и градом: прогноз погоды на 8-10 июля

2020-07-07 18:30 93

Число пенсионеров сократят, а часть пенсий - отменят

2020-07-07 17:30 210

Когда будут известны результаты ВНО 2020 в Украине

2020-07-07 17:00 198

Командующий Объединенных сил рассказал об угрозе вторжения армии РФ

2020-07-07 15:45 234
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украину идет похолодание с грозами и градом: прогноз погоды на 8-10 июля 2020-07-07 18:30 93
Число пенсионеров сократят, а часть пенсий - отменят 2020-07-07 17:30 210
Когда будут известны результаты ВНО 2020 в Украине 2020-07-07 17:00 198
Командующий Объединенных сил рассказал об угрозе вторжения армии РФ 2020-07-07 15:45 234

Лента

19:00 Врачи назвали новые симптомы коронавируса у детей
18:30 В Украину идет похолодание с грозами и градом: прогноз погоды на 8-10 июля
18:00 Отдых на воде в разгар пандемии: Ляшко срочно обратился к украинцам, «если проглотить воду…»
17:30 Число пенсионеров сократят, а часть пенсий - отменят
17:00 Когда будут известны результаты ВНО 2020 в Украине
16:30 Украинцам напомнили, как избежать проблем во время «посткоронавирусных» путешествий
15:45 Командующий Объединенных сил рассказал об угрозе вторжения армии РФ
15:14 Как подать электронную заявку для въезда в Венгрию и получить два разрешения
14:47 В МОЗ рассказали, как сейчас готовятся ко второй волне эпидемии Covid-19
14:15 Доллар в Украине продолжает дешеветь - точный курс валют на 7 июля