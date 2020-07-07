Украина В Украину идет похолодание с грозами и градом: прогноз погоды на 8-10 июля

2020-07-07 18:30 96
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В Украине 8 июля осадки ожидаются на восточном направлении, а причиной тому станет антициклон Xabi.

Об этом 7 июля в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По данным синоптика, грозовые дожди, местами шквалы и град ожидаются Левобережье Украины. Кроме того, периодические дожди пройдут в западных областях Украины.

"А Киевщина, Житомирщина, Винниччина до Одесской, Николаевской, Херсонской областей и Крыма - это территория побудет среди сухой погоды. Однако все же главная новость завтрашнего дня - снижение температуры воздуха, ослабление жары", - уточнила она.

Так, днем по стране ожидается от 20 до 26 градусов, на юге - до 30 градусов.

Дальнейшее ослабление жары на юге и востоке Украины ожидается 9-10 июля.

В Киеве 8 июля ожидаются сильные осадки, днем температура 22, 23 градуса.

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Украина

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